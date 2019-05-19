В Ленобласти юноша украл машину, покатался и оставил ее в кювете

Инцидент случился в Пикалево в Бокситогорском районе Ленобласти в субботу, 18 мая. Как сообщает ГУ МВД по Петербургу и региону, в полицию обратился 32-летний мужчина с заявлением о том, что от дома № 54 по улице Школьной кто-то угнал его автомобиль «ВАЗ 2106».

Материальный ущерб составил 100 тысяч рублей. Позже автомобиль был найден на проселочной дороге в кювете между деревнями Журавлево и Бережок.

По подозрению в угоне правоохранители задержали 20-летнего парня. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством).

Подозреваемому избрана мера пресечения — подписка о невыезде.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в ДТП с автобусом на Науки пострадали 10 человек. В каком они состоянии – не уточняется.