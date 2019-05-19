Из дома в Лейпясуо за ночь вынесли инструменты и лодку

В полиции возбудили уголовное дело о краже. Фото: pixabay.com

В полиции возбудили уголовное дело о краже. Фото: pixabay.com

По подсчетам жителя Ленобласти, общий ущерб от кражи составил свыше 73 тысяч рублей.

В поселке Лейпясуо из дома украли инструменты, бытовую технику и надувную лодку, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти 19 мая.

В субботу 18 мая в полицию обратился житель Выборгского райна Ленинградской области. Он рассказал, что из его дома в СНТ “Красногвардеец” неизвестные за ночь вынесли электроинструмент, домкраты, телевизор, тостер, фен и, наконец, надувную резиновую лодку. По его подсчетам, ущерб составил около 73 тысяч рублей.

Сейчас в полиции Ленобласти возбудили уголовное дело по статье о краже. Злоумышленников уже начали искать, передают в полиции Ленобласти.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Санкт-Петербурге неизвестные ограбили частного предпринимателя и заставили перевести им криптовалюту.