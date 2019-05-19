Девочка попала в реанимацию после глотка из бутылки на Науки

В правоохранительных органах Петербурга уточняют, что ребенок растет в благополучной семье.

Медики борются за жизнь четырехлетней девочки в Санкт-Петербурге. Ребенок попал в реанимацию после отравления неизвестной жидкостью, сообщили Gazeta.sPb в правоохранительных органах Санкт-Петербурга 19 мая.

Девочку увезли на машине “Скорой помощи”. По информации правоохранительных органов Петербурга семья гуляла по проспекту Науки в Калининском районе, когда ребенок увидел бутылку с неизвестной жидкостью. Девочка попробовала ее и через некоторое время ее самочувствие резко ухудшилось.

В правоохранительных органах Петербурга уточняют, что девочка растет в благополучной семье. Вероятно, экспертиза покажет, что было в той бутылке — может быть, крепкий алкоголь, на который организм ребенка так остро среагировал.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что девочка отравилась психотропными веществами в центре семейного воспитания.