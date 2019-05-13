Девочка отравилась психотропами в центре семейного воспитания

Врачи сообщили, что вещества попали в организм минуя ЖКТ. Фото: pixabay.com

Врачи сообщили, что вещества попали в организм минуя ЖКТ. Фото: pixabay.com

Врачи называют ее состояние тяжелым, полицейские ведут проверку.

В Приморском районе Санкт-Петербурга школьница отравилась веществами, сообщили Gazeta.sPb в полиции Санкт-Петербурга 13 мая. 16-летнюю девушку увезли из центра семейного воспитания.

В полиции Петербурга передают, что узнали о госпитализации воспитанницы центра в воскресенье 12 мая. Известно, что девочка отравилась психотропными веществами, передают медики. Ее состояние называют тяжелым, передают в МВД Санкт-Петербурга.

Врачи сообщают, что отравление является пароэнтеральным — то есть вещества попали в организм минуя желудочно-кишечный тракт. Это означает, что девочка могла ввести их (или ей могли ввести их) внутривенной или методом подкожного впрыскивания. Полицейские Петербурга проводят проверку.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что во Всеволожске девочка попала в больницу из-за отчима.