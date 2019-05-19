“Не измором, так тараном”: “Яндекс. Такси” решил протаранить автобусный парк в Расстанном переулке

Дорожная авария произошла утром 19 мая. Фото: https://vk.com/spb_today
Дорожная авария произошла утром 19 мая. Фото: https://vk.com/spb_today

О дорожно-транспортном происшествии сообщают очевидцы в социальной сети “ВКонтакте”.

Каменная ограда не стала припятсвием для водителя “Яндекс. Такси”. Уверенно и четко он заехал в забор автобусного парка, расположенного в Расстанном переулке во Фрунзенском районе Петербурга.

Дорожная авария произошла утром 19 мая.

“Яндекс. Такси”, решив стать автобусом, взял автобусный парк на таран”, — пишут очевидцы.

Фото: https://vk.com/spb_today

В группе, где появился пост, участники выражают удивление “мастерству” водителя и не понимают, как на ровном месте можно совершить такую аварию.

“Ровная, сухая дорога! Что могло помешать этому водителю? Солнце?”, — рассуждают подписчики.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Дачном сбили мужчину и женщину на мотоцикле.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
дтп происшествие фрунзенский район
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