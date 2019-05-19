“Не измором, так тараном”: “Яндекс. Такси” решил протаранить автобусный парк в Расстанном переулке

О дорожно-транспортном происшествии сообщают очевидцы в социальной сети “ВКонтакте”.
Каменная ограда не стала припятсвием для водителя “Яндекс. Такси”. Уверенно и четко он заехал в забор автобусного парка, расположенного в Расстанном переулке во Фрунзенском районе Петербурга.
Дорожная авария произошла утром 19 мая.
“Яндекс. Такси”, решив стать автобусом, взял автобусный парк на таран”, — пишут очевидцы.
В группе, где появился пост, участники выражают удивление “мастерству” водителя и не понимают, как на ровном месте можно совершить такую аварию.
“Ровная, сухая дорога! Что могло помешать этому водителю? Солнце?”, — рассуждают подписчики.
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