Два каршеринговых автомобиля произвели “состыковку” на Витебском проспекте

Пользователи соцсети пишут, что, возможно, водители просто не успели дождаться “Яндекс. ГАИ” и пошли домой . Фото: https://vk.com/spb_today/скрин видео

Пользователи соцсети пишут, что, возможно, водители просто не успели дождаться “Яндекс. ГАИ” и пошли домой . Фото: https://vk.com/spb_today/скрин видео

Водителей машин “Яндекс. Драйв” на месте не оказалось.

Возможно, странный способ заверишь поездку и стал причиной отсутствия водителей. Два каршеринговых автомобиля заметили во дворе одного из домов по Витебскому проспекту накануне.

О дорожной аварии с участие арендованных автомобилей сообщили очевидцы в социальной сети “ВКонтакте”. Также свидетели разместили видео в группе “ДТП и ЧП. Петербург. Из него видно, что автомобили пытались разъехаться, но, видимо, у них это не получилось. С мыслью “все равно не моя машина”, они покинули место ДТП, вероятно.

Пользователи соцсети пишут, что, возможно, просто не успели дождаться “Яндекс. ГАИ” и пошли домой.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что “Яндекс. Такси” решил протаранить автобусный парк в Расстанном переулке.

Видео: https://vk.com/spb_today