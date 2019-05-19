На стройке ЖК “Приневский” в Уткиной Заводи начался пожар

Пожарных машин МЧС Санкт-Петербурга на видеозаписи не видно.

В Уткиной Заводи на стройке жилого комплекса “Приневский” что-то горит, сообщили очевидцы в социальной сети 19 мая. Житель Невского района Санкт-Петербурга выложил в Интернете видео, снятое с балкона дома: сверху видно, как на площадке полыхает пламя.

Видео: https://vk.com/spb_today

Дым от возгорания валит столбом и привлек внимание жителей Невского района Санкт-Петербурга. На видеозаписи сложно разглядеть, что именно горит — возможно, бытовки. Пожарных машин поблизости не видно. В ГУ МЧС Санкт-Петербурга о пожаре пока ничего не сообщают. Соответственно пока нет и информации о пострадавших.

Пользователи соцсетей отметили, что сегодня в Санкт-Петербурге отличная погода для шашлыков — именно этим, по их мнению, на стройке и занимаются. В Северной столице сегодня 23 градуса тепла, солнечно.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Приозерском районе сгорел гостевой дом.