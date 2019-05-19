На базе отдыха “У Михалыча” в Кротово сгорел гостевой дом

Огонь повредил три припаркованные машины, но обошлось без человеческих жертв.

В Кротово в ночь с 18 на 19 мая сгорел гостевой дом на базе отдыха в Приозерском районе Ленинградской области, сообщили очевидцы в социальных сетях 19 мая.

Как передают свидетели, на месте сгорел гостевой дом, огонь задел три машины. Посетительница базы отдыха ”У Михалыча” сняла видео с места происшествия и рассказала, что пожарных пришлось ждать около получаса. По ее словам успело сгореть все, что могло.

Видео: https://vk.com/spb_today

По предварительной информации, обошлось без жертв — гости турбазы в панике бежали прочь от огня. В качестве версий высказывают взрыв газового баллона. В ГУ МЧС Ленинградской области о тушении пожара не сообщают.

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