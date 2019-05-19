На дороге в Тельмана водитель фуры снес забор и влетел в частный дом

Как пишут свидетели, на 16:05 скорая помощь еще не приехала. Фото: https://vk.com/spb_today

Как пишут свидетели, на 16:05 скорая помощь еще не приехала. Фото: https://vk.com/spb_today

По предварительной версии, водителю грузового транспорта стало плохо, и он не справился с управлением.

О дородно-транспортном происшествии в Тосненском районе Ленинградской области сообщают очевидцы в социальной сети “ВКонтакте”. Очевидцы ДТП пишут, что водитель фуры зацепил машину, снес забор и влетел на территорию частного дома, расположенного на обочине.

Очевидцы также сообщают, что водитель потерял управление, потому что ему стало плохо за рулем. На место аварии вызвали сотрудников скорой помощи. Как пишут свидетели, на 16:05 скорая помощь еще не приехала.

Состояние водителя пока не известно. Также не сообщается о других пострадавших. Gazeta.SPb будет следить за развитием событий.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что пешеход пытался перебежать Дворцовый проезд на красный и сломал две ноги.