На дороге в Тельмана водитель фуры снес забор и влетел в частный дом

Как пишут свидетели, на 16:05 скорая помощь еще не приехала. Фото: https://vk.com/spb_today
Как пишут свидетели, на 16:05 скорая помощь еще не приехала. Фото: https://vk.com/spb_today

По предварительной версии, водителю грузового транспорта стало плохо, и он не справился с управлением.

О дородно-транспортном происшествии в Тосненском районе Ленинградской области сообщают очевидцы в социальной сети “ВКонтакте”. Очевидцы ДТП пишут, что водитель фуры зацепил машину, снес забор и влетел на территорию частного дома, расположенного на обочине.

Фото: https://vk.com/spb_today

Очевидцы также сообщают, что водитель потерял управление, потому что ему стало плохо за рулем. На место аварии вызвали сотрудников скорой помощи. Как пишут свидетели, на 16:05 скорая помощь еще не приехала.

Состояние водителя пока не известно. Также не сообщается о других пострадавших. Gazeta.SPb будет следить за развитием событий.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что пешеход пытался перебежать Дворцовый проезд на красный и сломал две ноги.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
дтп ленобласть происшествие Тосненский район
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На КАДе произошло ДТП с летальным исходом (видео)
Труп женщины прибило к берегам Комсомольского канала в Колпино
В Приморском парке Победы невесты в свадебных платьях пробегут стометровку
На Рубинштейна с дома упала облицовка на пешеходную зону
В Кировском районе Ленобласти иномарка задавила лежащую на дороге женщину
На дороге в Тельмана водитель фуры снес забор и влетел в частный дом
Тройку лидеров по посещаемости определили после “Ночи музеев” в Петербурге
Организаторы полумарафона в Петербурге выразили благородность Беглову за помощь