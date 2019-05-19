Пешеход пытался перебежать Дворцовый проезд на красный и сломал две ноги

На пешехода наехал мотоциклист на Honda Gold Wing. Фото: https://vk.com/dorinspb
На пешехода наехал мотоциклист на Honda Gold Wing. Фото: https://vk.com/dorinspb

Госпитализация молодому человеку понадобилась после ДТП.

Дорожно-транспортная авария произошла 19 мая около 02:35 у Дворцового проезда, сообщают в ОГИБДД по Центральному району.

Молодой человек 20 лет пытался перебежать проезжую часть на красный сигнал светофора и на него наехал мотоциклист на Honda Gold Wing. В результате ДТП пешеходу потребовалась госпитализация. Он был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у него перелом голени обеих ног.

“В результате ДТП пешеход в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Перелом голени обеих ног, СГМ”, — сообщают в ОГИБДД по Центральному району Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что школьник 12 лет разбился насмерть, катая своего отца на квадроцикле.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
дтп происшествие Центральный район
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Пешеход пытался перебежать Дворцовый проезд на красный и сломал две ноги
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