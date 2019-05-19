Школьник 12 лет разбился насмерть, катая своего отца на квадроцикле

В момент ДТП подросток был в шлеме. Фото: https://pixabay.com

В момент ДТП подросток был в шлеме. Фото: https://pixabay.com

Мальчик приехал из Екатеринбурга к родственникам. В начале на машине катался его отец, потом управление передали погибшему.

Дорожно-транспортная авария с летальным исходом произошла в поселке Атиг Свердловской области, сообщают “РИА. Новости» со ссылкой на ГИБДД по региону.

Инцидент произошел 18 мая около 15:00. По предварительной версии, мальчик 12 лет не справился с управлением и квадроцикл перевернулся. Ребенок скончался на месте.

Как выяснили сотрудники ГИБДД на месте происшествия, ребёнок и его отец приехали из Екатеринбурга к родным. На квадроцикле они катались в поле. В начале за рулём транспортного средства был отец погибшего, а после взрослый передал управление своему сыну.

Сотрудники ГИБДД установили, что квадроцикл принадлежит отцу мальчика, в момент ДТП подросток был в шлеме.

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