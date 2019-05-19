В Кировском районе Ленобласти иномарка задавила лежащую на дороге женщину

По каким причина женщина лежала на дороге, пока не сообщается.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе “Мягры-Рели” этой ночью. Об этом сообщает “Экстренный вызов” в соцсети “ВКонтакте”.

В ГИБДД начали расследование инцидента в Кировском районе. Сотрудники ведомства сообщают, что женщина 39 лет по неизвестным причинам лежала на дороге. Ночью водитель просто не мог оперативно отреагировать и задавил ее.

Женщина под колёсами иномарки скончалась на месте происшествия.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на дороге в Тельмана водитель фуры снес забор и влетел в частный дом.