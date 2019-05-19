На Рубинштейна с дома упала облицовка на пешеходную зону

О происшествии в Центральном районе Петербурга сообщают в Telegram очевидцы.

Облицовка отлетела от дома 29 по улице Рубинштейна. Об этом сообщают в Telegram-канале “Мегаполис. Санкт-Петербург. Питер”. Часть здания отвалилась на пешеходную зону.

Как сообщают в мессенджере, никто в результате происшествия не пострадал. Очевидцы события также сделали фотографию с места происшествия. По ней видно, ч о в это время суток на улице достаточно оживлённо. Пешеходы осматриваются по сторонам, место происшествия обходят стороной.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что активисты укоротили Dior на Невском. По мнению общественников, магазин мешал пешеходам.