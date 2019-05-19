Труп женщины прибило к берегам Комсомольского канала в Колпино

Предварительный осмотр показал, что признаком насильственной смерти на теле нет. Фото: https://pixabay.com
Предварительный осмотр показал, что признаком насильственной смерти на теле нет. Фото: https://pixabay.com

Аналогичное происшествие случилось в Тихвинском районе Ленобласти. Там к берегу реки Сясь вынесло тело мужчины.

Да трупа были обнаружены в Колпино и в Тихвинском районе Ленобласти недавно.

В Колпино к берегу прибило тело женщины, которой на первый взгляд от 50 до 60 лет. О происшествии сообщает АН “Оперативное прикрытие”. В Колпино женщину вынесло к берегу Комсомольского канала. Также известно, что женщина славянской внешности. На ней были надеты черная куртка, такого же цвета свитер темно-серые брюки и зимние ботинки.

Предварительный осмотр показал, что признаком насильственной смерти на теле нет.

Также труп был обнаружен в Тихвинском районе. К берегу реки Сясь прибило мужчину. Причины смерти устанавливают правоохранительные органы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Кировском районе Ленобласти иномарка задавила лежащую на дороге женщину.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
колпино происшествие Тихвинский район
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