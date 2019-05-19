На Краснофлотском шоссе двое синхронно улетели в кювет. Есть пострадавшие

О происшествии в Петродворцовом районе сообщают очевидцы аварии.

Дорожно-транспортное происшествии произошло в Петродворцовом районе днем 19 мая. Очевидцы ДТП в социальной сети “ВКонтакте” сообщают, что помимо “синхронистов” рядом еще один участник ДТП.

Авария произошла в Ломоносове.

“Авария на Краснофлотском шоссе в конце Ломоносова. Двое в кювете, один далее”, — пишут очевидцы.

Также сообщается, что в результате ДТП есть пострадавшие. Судя по размещенным фотографиям, в результате аварии пострадала женщина, она сидит на обочине.

На место происшествия вызвали скорую помощь.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на КАДе произошло ДТП с летальным исходом (видео).