На КАДе произошло ДТП с летальным исходом (видео)

Пока о смерти участника ДТП сообщают только очевидцы, официальной информации нет. Фото: https://vk.com/spb_today

Пока о смерти участника ДТП сообщают только очевидцы, официальной информации нет. Фото: https://vk.com/spb_today

По информации очевидцев события, ДТП произошло в районе Ковалёво.

По предварительной информации, погиб водитель Газели. На место происшествия прибыл вертолёт Национальной службы санитарной авиации.

О происшествии сообщают в соцсети “ВКонтакте”. По предварительной информации, Ford пытался перестроиться и не уступил дорогу водителю Газели.

“А дальше уже произошло все как в домино. КАД стоит. Службы на месте. Точно не могу сказать, как это произошло. Но это жесть!”, — пишет очевидец.

Пока о смерти участника ДТП сообщают только очевидцы, официальной информации нет. Gazeta.SPb будет следить за развитием событий.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что пешеход пытался перебежать Дворцовый проезд на красный и сломал две ноги.

Видео: https://vk.com/spb_today