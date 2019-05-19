На КАДе произошло ДТП с летальным исходом (видео)

По информации очевидцев события, ДТП произошло в районе Ковалёво.
По предварительной информации, погиб водитель Газели. На место происшествия прибыл вертолёт Национальной службы санитарной авиации.
О происшествии сообщают в соцсети “ВКонтакте”. По предварительной информации, Ford пытался перестроиться и не уступил дорогу водителю Газели.
“А дальше уже произошло все как в домино. КАД стоит. Службы на месте. Точно не могу сказать, как это произошло. Но это жесть!”, — пишет очевидец.
Пока о смерти участника ДТП сообщают только очевидцы, официальной информации нет. Gazeta.SPb будет следить за развитием событий.
Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что пешеход пытался перебежать Дворцовый проезд на красный и сломал две ноги.
Видео: https://vk.com/spb_today