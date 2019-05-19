На Ленской тушили мусорку из-за шалости детей

Мальчики бросили туда горящие спички.

Инцидент случился сегодня вечером, 19 мая, в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. У дома номер 3 корпус 1 на Ленской улице загорелась мусорка, о чем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». По предварительным данным, в пожаре виноваты дети – двое мальчиков решили бросить в мусорку горящие спички. Шалость закончилась нехорошо – отходы вспыхнули практически мгновенно. На место прибыли пожарные, которые справились с огнем довольно быстро. В результате никто не пострадал, вот только мусорка вся выгорела.

Очевидцы также рассказывали о взрывах. Их причиной стали газовые баллоны.

«Если ты ни разу не поджигал помойку, твоё детство прошло зря»,

— шутит один из пользователей.

«Это асоциальное поведение, к психологу их и родителям штраф»,

— возмущается другая комментатор.

Видео: https://vk.com/spb_today

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