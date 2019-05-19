Кусок штукатурки чуть не упал петербуржцам на голову

Фото: группа «Центральный район за комфортную среду обитания» в социальной сети «ВКонтакте».
Фото: группа «Центральный район за комфортную среду обитания» в социальной сети «ВКонтакте».

Фрагмент здания отвалился с дома в центре города.

Инцидент случился 19 мая на улице Рубинштейна. Обо всем рассказали очевидцы, которые поделились фотографией в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Центральный район за комфортную среду обитания». Люди пишут, что увидели, как с дома отвалилась штукатурка – она упала на асфальт, к счастью, никого не задев. Если бы в этот момент кто-то проходил мимо, то ему бы прилетел фрагмент здания прямо на голову. Видимо, фасаду требуется реставрация – иначе в следующий раз не обойдется без пострадавших.

Подобный случай также произошел 19 мая на улице Литераторов. Там тоже никого не задело, сообщили в группе «Питер Решает».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что с фасада на набережной Фонтанки обвалилась штукатурка. В спецслужбах Центрального района Санкт-Петербурга на обращение местных жителей отреагировали и отправили к месту обрушения бригаду.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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