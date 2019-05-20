В Павловске иномарка въехала в такси

Не уточняется, есть ли пострадавшие в аварии.

Инцидент случился на Фильтровском шоссе в Павловске этой ночью, 20 мая, недалеко от ресторана «Подворье». Обо всем рассказали очевидцы, которые поделились фотографиями в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербурга». Участниками ДТП стали двое – иномарка и такси. Они попали на видео, которое записал видеорегистратор проезжающей мимо машины. По нему видно, что легковушка спокойно ехала по дороге, как вдруг в нее въехала иномарка. Она ехала по встречной полосе, так что столкновения было сложно избежать.

В результате автомобили перегородили часть полос, но это никому не помешало – в темное время суток на дорогах довольно редко бывают пробки.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что вертолеты санавиации вылетали за жертвами ДТП в Ленинградской области. Первый пострадал в Тосно, другой в Киришах. Оба остались живы благодаря своевременно оказанной помощи.