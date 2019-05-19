Вертолеты санавиации вылетали за жертвами ДТП в Ленобласти

Фото: https://vk.com/san.aviacia
Фото: https://vk.com/san.aviacia

Жизни сразу двух людей удалось спасти.

В пятницу, 17 мая, вертолет санавиации отправился в Тосно, где помощь понадобилась мужчине с травмами позвоночника. Он стал участником ДТП и его нужно было срочно госпитализировать. Вертолет приземлился в Петропавловской крепости, откуда пострадавшего доставили на карете «скорой» в больницу.

Затем специалисты помогли транспортировать пациента из Киришей. Мужчина попал в аварию, в результате получив серьезные переломы и ушибы. Также у него диагностировали. Ждать было нельзя, так что вертолет санавиации экстренно прибыл на место происшествия и перевез мужчину в больницу.

Оба ленинградца выжили, благодаря своевременно оказанной помощи.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в ДТП на Сизова пострадали три человека. Автомобиль, столкнувшись с участником движения, оказался на крыше. Госпитализация понадобилась одной девушке.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
вертолет санавиации дтп ленинградская область
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Вертолеты санавиации вылетали за жертвами ДТП в Ленобласти
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