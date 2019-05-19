В ДТП на Сизова пострадали три человека

Их автомобиль перевернулся.

Инцидент случился в Приморском районе Санкт-Петербурга 19 мая. Обо всем рассказали очевидцы, которые поделились видеозаписью в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Изначально не сообщалось, есть ли пострадавшие, но состояние машины говорило – да, скорее всего. По предварительным данным, на пересечении улицы Сизова и проспекта Испытателей столкнулись две иномарки. Одна из них, перевернувшись, оказалась на крыше.

На место прибыли кареты скорой помощи, которые установили, что три человека получили травмы. Одну девушку пришлось госпитализировать – остальные в общем остались целы, сообщили Gazeta.SPb в УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Рыбацком школьник попал под колеса мотоцикла, так как группа ребят решила перебежать проезжую часть на красный свет. Его госпитализировали, но в каком состоянии – не уточняется.