В Рыбацком школьник попал под колеса мотоцикла

Очевидцы сообщают, что группа школьников перебегала дорогу на красный свет светофора.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Рыбацком возле остановки “Школа”. Группа школьников решила перебежать проезжую часть на красный свет.

Всего в группе было семь школьников, сообщают очевидцы. Один из компании не успел за группой и попал под колеса мотоциклиста.

Ребенка увезли в больницу. О степени тяжести полученных травм пока не сообщается. Также помощь потребовалась и мотоциклисту.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на перекрестке Сизова и Испытателей произошло серьезное ДТП с “перевертышем”.