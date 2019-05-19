В Рыбацком школьник попал под колеса мотоцикла

Ребенка увезли в больницу. Фото: https://vk.com/spb_today
Ребенка увезли в больницу. Фото: https://vk.com/spb_today

Очевидцы сообщают, что группа школьников перебегала дорогу на красный свет светофора.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Рыбацком возле остановки “Школа”. Группа школьников решила перебежать проезжую часть на красный свет.

Всего в группе было семь школьников, сообщают очевидцы. Один из компании не успел за группой и попал под колеса мотоциклиста.

Ребенка увезли в больницу. О степени тяжести полученных травм пока не сообщается. Также помощь потребовалась и мотоциклисту.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на перекрестке Сизова и Испытателей произошло серьезное ДТП с “перевертышем”.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
невский район происшествие рыбацкое
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В Рыбацком школьник попал под колеса мотоцикла
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