На перекрестке Сизова и Испытателей произошло серьезное ДТП с “перевертышем”

На место происшествия приехали сотрудники реанимации и пожарные. Фото: https://vk.com/spb_today

На место происшествия приехали сотрудники реанимации и пожарные. Фото: https://vk.com/spb_today

В Приморском районе столкнулись три машины. Есть пострадавшие.

О дорожно-транспортном происшествии сообщают очевидцы в социальной сети “ВКонтакте”. Авария произошла вечером 19 мая. В Приморском районе столкнулись три машины. Они не поделили перекрёсток улицы Сезова и проспект Испытателей.

Одна машина в результате столкновения перевернулась на крышу. Также две машины пробили забор, ограждающий проезжую часть и зеленую зону. Третья машина осталась на проезжей части полностью.

На место происшествия приехали сотрудники реанимации и пожарные. Из машины доставали пострадавших. О погибших не сообщается. Также пока нет информации, в каком состоянии находятся участники ДТП. Gazeta.SPb будет следить за развитием событий.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на КАДе произошло ДТП с летальным исходом (видео).