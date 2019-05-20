Утром на Пискаревском проспекте потушили пожар

На вызов отправили три машины и 15 спасателей МЧС. Фото: pixabay.com

На вызов отправили три машины и 15 спасателей МЧС. Фото: pixabay.com

Огонь в нежилом помещении распространился на площадь в 20 м2.

Утром в Калининском районе Санкт-Петербурга пожарные тушили огонь в нежилом помещении, сообщили в ГУ МЧС Санкт-Петербурга 20 мая в понедельник.

Спасатели узнали о пожаре около 04:00 и выехали на Пискаревский проспект Санкт-Петербурга. Выяснилось, что горит жилой дом 10. При этом огонь нашли в неэксплуатируемом помещении: в МЧС Петербурга передают, что горел мусор и обстановка. Огонь достиг площади в 20 м2.

К 5 утра пожар полностью потушили. Информации о пострадавших у МЧС Санкт-Петербурга нет. На вызов отправили три экипажа МЧС и 15 пожарных. Сейчас устанавливается, что стало причиной пожара. Иногда возгорания в пустых помещениях происходят из-за костров бездомных.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что на Ленской тушили мусорку из-за детей.