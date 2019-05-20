В Петербурге мужчина изрезал свою сестру

Скорой. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин
Скорой. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Пострадавшая доставлена в одну из больниц Петербурга с проникающем колото-резанным ранением брюшной полости, с повреждением желудка. На данный момент состояние потерпевшей описывается, как тяжелое.

По данным ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, инцидент произошел в воскресенье, 19 мая, в общежитии на Никольском переулке. Около трех часов утра мужчина нанес удар ножом в живот своей сестре, после чего был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Возбуждено уголовное дело по ст.111 ч.2 УК РФ (Умышленное причинения тяжкого вреда здоровью).

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что труп женщины прибило к берегам Комсомольского канала в Колпино. Аналогичное происшествие случилось в Тихвинском районе Ленобласти. Там к берегу реки Сясь вынесло тело мужчины. Признаков насильственной смерти на телах найдено не было.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
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