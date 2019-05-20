В Петербурге «Мазда» столкнулась с «участковой Ладой»

В Красногвардейском районе Петербурга в ДТП столкнулись два автомобиля: «Мазда» под управлением неизвестного мужчины и «Лада» за рулем которой находился участковый полиции.

Инцидент произошел на Новочеркасском проспекте у дома № 57 около 09:20 в понедельник, 20 мая. Как сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, уполномоченный участковый следовал на место работы.

В результате дорожной аварии никто не пострадал. На месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что молодого человека сбили насмерть ночью на Обводном канале. Авария произошел на перекрестке набережной с улицей Шкапина. По информации инспекторов Петербурга, автомобиль Ford Focus сбил молодого человека, который переходил дорогу в неположенном месте около 03:00.