Молодого человека сбили насмерть ночью на Обводном канале

Мужчину госпитализировали с травмами, но не спасли. Фото: pixabay.com
Мужчину госпитализировали с травмами, но не спасли. Фото: pixabay.com

Мужчина переходил дорогу в неположенном месте и попал под Ford Focus.

Ночью на Обводном канале под колесами автомобиля погиб пешеход, сообщили в УГИБДД Санкт-Петербурга и Ленинградской области 20 мая.

Авария произошел на перекрестке набережной с улицей Шкапина. По информации инспекторов Петербурга, автомобиль Ford Focus сбил молодого человека, который переходил дорогу в неположенном месте около 03:00.

Судя по сообщению ГИБДД, пешехода так и не опознали — сообщается, что ему около 25 лет. Его отвезли в больницу с многочисленными травмами, но спасти его не удалось: мужчина скончался в больнице, передают в Госавтоинспекции Санкт-Петербурга.

Сейчас инспекторы проводят проверку по происшествию. Асфальт был сухим, а видимость по ночам в конце весны в Санкт-Петербурге лучше, чем в других городах, из-за белых ночей.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Ленобласти за жертвами ДТП вылетали вертолеты.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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