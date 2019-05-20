Зарплаты в России растут — но не у всех

Лучше всего показатели в торговле, строительстве и обрабатывающей промышленности. Фото: pixabay.com

Лучше всего показатели в торговле, строительстве и обрабатывающей промышленности. Фото: pixabay.com

Финансистам, чиновникам и врачам урезают оклады.

Зарплаты в России могут вырасти уже в этом году — но лишь в отдельных сферах. Доходы банкиров и работников области финансов уже упали на 1,5% за первый квартал 2019 года, сообщают “Известия” со ссылкой на Банк России 20 мая.

Лучше всего дела идут в строительной отрасли, обрабатывающей промышленности, торговле — рост зарплат составляет от 6% до 9%.

О снижении зарплат говорят в сферах здравоохранения и госуправления — оклады потеряли от 1% до 5%.

В Минэкономразвития считают, что в 2019 году зарплаты вырастут на 1,1%, а в следующем — на 2%. Показатель останется на уровне около 2,7% до 2024 года.

Средняя зарплата в России, по данным Росстата, в 2018 году составила 43,4 тысячи рублей в месяц. В Петербурге показатель выше: около 60 тысяч рублей.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что три четверти россиян работали бы и без зарплаты.