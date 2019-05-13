Три четверти россиян работали бы и без зарплаты

Уволиться навсегда хотят только 21% опрошенных. Фото: pixabay.com
Уволиться навсегда хотят только 21% опрошенных. Фото: pixabay.com

Большинство любят свою работу, но треть попала на нее по “обстоятельствам”.

Три четверти россиян готовы работать без зарплаты, следует из данных исследования ВЦИОМ 13 мая. Эксперты опросили 1600 совершеннолетних жителей России.

Продолжить работу без денежной мотивации готовы 78% опрошенных. Уйти с работы навсегда хотят только 21% респондентов, сообщают эксперты.

Примерно 85% россиян любят свою работу. В этой связи интересны причины выбора работы: более трети (34%) признались, что на свой пост их привели “обстоятельства”, еще 17% заявили, что у них не было другого выбора. Столько же поступили на должность, ориентируясь на размер заработка и 30% выбрали работу, которая им интересна.

Средняя зарплата в 2018 году в Санкт-Петербурге составила 60 тысяч рублей по данным Росстата.

Ранее Gazeta.SPb рассказал, как войти в рабочий ритм после праздников.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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Три четверти россиян работали бы и без зарплаты
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