Как клиентам Сбербанка вернуть украденные деньги: мнения , советы, история

Клиенты Сбербанка стали чаще жаловаться на новую схему хищения через терминалы. Сбербанк советует быть внимательнее, эксперты считают, что алгоритм работы банка недостаточно продуман. Но при этом новый вид мошенничества далеко не единственный во всей России — не стоит забывать и о других.

В чем суть новой схемы хищения и кто пострадал

Клиенты Сбербанка стали чаще жаловаться на хищение денег с их карт при помощи терминалов. Сообщения об этом стали появляться в интернете на прошлой неделе, пишет «Коммерсантъ». Ссылаясь на потерпевших, «Коммерсантъ» раскрывает алгоритм мошенничества: злоумышленник начинает на терминале операцию, но карту не вставляет, и, не завершая операцию, отходит от терминала. Если в следующие 90 секунд другой клиент вставляет карту, с нее списываются деньги. Именно 90 секунд дает Сбербанк на завершение операции. А для того, чтобы её совершить, карту не требуется вставлять сразу — это позволяет схеме мошенничества работать.

«Коммерсантъ» рассказывает о двух жертвах мошенничества – один потерял 11 тыс. рублей, другой – 15 тыс. рублей. Более того, издание само проверило эту схему на терминале Сбербанка – оказалось, она действительно работает.

Первые случаи такого хищения появились ещё полгода назад, сообщил «Коммерсантъ» собеседник, близкий к правоохранительным органам. В две последние недели количество обращений граждан по этому поводу резко возросло.

Что говорят эксперты и как ситуацию комментирует Сбербанк

Сбербанк говорит, что системы самообслуживания клиентов надежно защищены. И рекомендует им быть внимательнее и обращать внимание на наличие подозрительных лиц вокруг пишет ««Коммерсантъ».

Опрошенные изданием эксперты выделяют две проблемы. Слишком длительное время на завершение операции, отмечает эксперт RTM Group Евгений Царев. И последовательность задач – сначала совершается операция, а потом вводятся реквизиты.

Руководитель Агентства кибербезопасности Евгений Лифшиц считает, что такой вид мошенничества давно распространен, а причиной, по которой оно может быть успешно, — невнимательность клиентов, пишет РИА Новости.

Доцент кафедры информационных технологий ИФМО Алтайского государственного педагогического университета Алексей Ушаков считает, что новая схема хищения построена не на недочетах терминала Сбербанка, а говорит, что мошенники, возможно, сопровождают жертву, подводя её к ошибке: «Способ воровства денег через терминалы интересный. Но если бы это сказал не Сбербанк, я бы не поверил, что этот метод достаточно надёжен, чтобы его опасаться. Он способен срабатывать в одном случае из ста», — передает ИА REGNUM.

Как быть клиентам Сбербанка

Чтобы обезопасить себя и не допустить хищения своих денежных средств клиентам действительно стоит прислушаться к рекомендациям Сбербанка – обращать внимание на информацию на экране. Также учитывая, что операция завершается 90 секунд, лучше выждать это время после того, как от терминала отошел другой клиент. Лучше не пользоваться банкоматом в очередях. Именно в этом случае чаще всего и происходит мошенничество.

Если хищение произошло, нужно срочно обратиться в полицию. При этом желательно найти свидетелей – тех, кто запомнил человека, который был перед потерпевшим в очереди.

Как ещё мошенники лишают клиентов Сбербанка денег

По мнению некоторых экспертов, клиенты Сбербанка чаще всего становятся жертвами мошенничества из-за того, что у банка много клиентов и терминалов. Схема хищения, на которую жалуются сейчас, далеко не единственная. Например, в 2015 году был распространен скиммнинг – мошенники устанавливали считывающие устройства на банкоматы, затем создавали дубликат карты (её магнитной полосы) и снимали с неё деньги, говорится на портале bankcreditcard.ru. Также был популярен фишинг – клиенты получали письмо от «Сбербанка», переходили по ссылке и попадали на сайт, который похож на сайт «Сбарбанка», но другой. Логин и пароль при этом уходили злоумышленникам.

Нередко мошенники хитростью выманивают деньги. Например, от «Сбербанка» приходит СМС-соообщение о блокировке карты. Клиент звонит по телефону из СМС и называет мошенникам данные своей карты.

В последние годы мошенники часто похищают деньги с карты, где есть функция PayPass (бесконтактаная оплата). Для этого нужно лишь приложить считывающее устройство к кошельку или сумке, где находится карта, пишет sovets.net, об этом часто сообщают и пользователи в интернете.

Как пропадают деньги в других банках

Однако клиенты и других российских банков не защищены от хищений. Например, в 2010 году банк «Открытие» предупреждал своих клиентов об СМС-мошенничестве. Людям присылали сообщения о блокировке карты. Для разблокировки мошенники просили клиентов ввести ПИН-код и код CVV2.

В декабре 2018 банк ВТБ рассказывал о случаях телефонного мошенничества. Злоумышленники массово звонили людям под видом сотрудников ВТБ, сообщали о списании с их счета 14 тыс. рублей, предлагали перезвонить и назвать данные карты.

А немного ранее финансовые организации рассказывали о новой схеме, когда мошенники через Viber делали массовую рассылку от имени банков. В сообщениях говорилось об операциях, которые клиент не совершал.

Сколько денег и клиентов в российских банках

По данным Центрального банка РФ, на 1 апреля 2019 года в стране насчитывается 430 банков, пишет bancrf.ru. Согласно динамике, количество банков в России с 2010 года по 2019 уменьшилось больше, чем в два раза. По статистике Центрального Банка РФ на 2018 год, в России через платежную систему Банка было совершено 1,5 млн переводов на сумму 1, 7 млрд рублей – это без учета других банковских операций.Точное число пользователей всех российских банков назвать сложно.

Например, по данным Сбербанка на 1 января 2019 года у Сбербанка 14 275 подразделений в 83 субъектах федерации, 70% населения пользуются услугами этой финансовой организации.

Свыше 150 млн клиентов пользуются услугами Сбербанка во всем мире, говорится на сайте банка. При этом число активных розничных клиентов в России составляет около 92 млн человек, а корпоративных — свыше 2,4 млн.

По данным Сбербанка на 2017 год, 10 трлн рублей россияне хранят в Сбербанке, сообщал info-finans.ru. По состоянию на конец 2018 года у Сбербанка было около 77 тыс. Банкоматов, пишет «Коммерсантъ».

Недавно Gazeta.SPb писала о том, что в работе сервиса «Сбербанк Онлайн» произошёл сбой.