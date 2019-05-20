В Лодейнопольском районе мужчина изнасиловал маленькую девочку

Подозреваемый задержан. Фото: Рixabay
Подозреваемый задержан. Фото: Рixabay

В Лодейнопольском районе задержали мужчину, подозреваемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней девочки.

Об этом сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

18 мая у дома № 30 по улице Володарского города Лодейное поле неизвестный мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю девочку, об этом в полиции заявил ее отец.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

По подозрению в причастности к данному правонарушению был задержан житель Ленобласти 1956 года рождения.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что рецидивист нанес мужчине 46 ударов ножом, а после добил его топором. От полученных телесных повреждений 34-летний мужчина скончался на месте.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
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