Рецидивист нанес мужчине 46 ударов ножом, а после добил его топором

Убийство произошло в поселке Советский Выборгского района Ленобласти в декабре 2018 года. Об этом сообщает Следственный Комитет по Петербургу и региону.

Обвиняемый распивал спиртные напитки со своим 34-летним знакомым. Изрядно опьянев, между произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес собутыльнику не менее 46 ударов ножом, а после дважды ударил топором в область шеи и головы.

От полученных телесных повреждений 34-летний мужчина скончался на месте.

Спрятать труп обвиняемый решил в лесополосе, но ввиду того, что был сильно пьян смог дотащить тело лишь на тридцать метров от дома, бросив его на дороге. Сам же убийца решил вернуться домой и лечь спать, что он и сделал.

В ходе следствия мужчина полностью признал свою вину. Как выяснилось, ранее обвиняемый уже отбывал срок в колонии строгого режима.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Санкт-Петербурге раскрыли убийство 2000-го года.