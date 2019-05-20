В Петербурге будут штрафовать за незаконную рекламу на фасадах

Депутаты предлагают штрафовать управляющие компании и частных владельцев зданий за незаконную рекламу на стенах и дверях домов.

Наказание хотят ввести для тех, кто отказывается добровольно убирать рекламные брошюры и листовки с фасадов строений, а также для тех, просто ленится этим заняться.

О инновационном методе борьбы с незаконно размещенной рекламной информацией на фасадах зданий рассказал депутат Александр Тетердинко:

— Сейчас собственники зданий не отвечают за очистку фасадов и элементов благоустройства от объявлений. Наказание могут понести только расклейщики такой рекламы. Мы предлагаем внести изменения в закон и наказывать собственников зданий, с которых месяцами не убираются рекламные плакаты.

Также представитель власти отметил, что никому не нравится назойливая реклама, которую расклеивают на стенах домов, заборах и лавочках, поэтому ответственность за её снятие нужно возложить на хозяев зданий, либо его УК.

Все нарушители будут подвергнуты наказанию, в виде административного штрафа размерами: для частников – от 1000 до 5000 рублей, для должностных лиц — от 10 000 до 50 000 рублей, а для юридических лиц — от 100 000 до 300 000 рублей.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Выборге общественность просит отложить и доработать «мусорную реформу».