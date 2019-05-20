Токсовцы спилили незаконный забор на берегу Лассылампи: администрация рассказала про суд

Токсовские активисты и жители 18 мая спили забор, который, по их мнению, установил председатель соседнего коттеджного поселка Сергей Атаманчук на берегу озера Лассылампи. В администрации района рассказали, что ограждения действительно установлены незаконно и рассказали про суд.

Как активисты уничтожили незаконный забор на берегу

В субботу, 18 мая, в поселке Токсово Всеволожского района Ленинградской области жители снесли забор, установленный на берегу озера Лассылампи, сообщили Gazeta.SPb местные активисты. По их словам, ограждение установил председатель соседнего коттеджного поселка СНТ «Защита», экс-начальник управления МЧС Выборгского района Петербурге Сергей Атаманчук.

Активисты также рассказали о том, что ранее, по данным Морозовского военного лесничества, Сергей Атаманчук застроил домами 318 га оборонных лесов в районе озера Лассылампи – публикация об этом была в «Новой газете» в 2017 году. Кроме того на берегу озера Лассылампи, по словам активистов, расположились и другие «огораживатели»: вице-президент «Роснефти» Андрей Шишкин, председатель ТСЖ «Нежность» Владимир Мутохин и директор «Первой мебельной фабрики» Александр Шестаков. В 2018 году прошлом году активисты два раза пилили их заборы – об этом также была публикация.

Придя к озеру Лассылампи 18 мая, команда из местных жителей и членов движений «Против захвата озер» и «Открытый берег» спилила часть забора Сергея Атаманчука, которая находилась в пределах береговой полосы, рассказали активисты в письме, присланном в редакцию GazetaSPb. Далее они частично растащили камни, которыми теперь, по словам активистов, огородились Андрей Шишкин, Владимир Мутохин и Александр Шестаков, унесли с собой таблички «Частная собственность».

Как рассказала Gazeta.SPb представитель движения «Открытый берег» Ирина Андрианова, Сергей Атаманчук «незаконно оградил 34 га территории вблизи озера Лассылампи в Токсовском муниципальном поселении ещё в феврале. «Но 18 мая мы пилили именно те заборы, которые находятся в границах береговой полосы – это 40 погонных метров в районе Новое Токсово», – уточнила активистка.

На место приехала и полиция – местные жители провели её по берегу озера. «Дабы сотрудники ощутили на себе неудобства берегозахватов: полицейсикм пришлось преодолевать ров, завалы камней и колючие «живые изгороди»», – отмечают активисты. Как отметила Ирина Андрианова, Сергей Атаманчук тоже был на месте событий со своими рабочими. Ему задали вопросы о правомерности построек и он подтвердил, что у него нет документов на них, пояснила активистка.

Что не так с ограждениями и постройками

По словам Ирины Андриановой незаконные ограждения Сергея Атаманчука нарушают нормы водного и земельного законодательства. Кроме того, на возведение каких-либо построек, а за забором, по словам активистки, Сергей Атаманчук строит коттеджи и продает их, нет документов. «Ограждения не только мешают проходу. Из-за земельных работ потекла глина и стала заливать пляжи», – пояснила Ирина Андрианова.

Что делают активисты

Ирина Андрианова рассказала, что жители обращались и в администрацию Всеволожского муниципального района, и в администрацию Токсовского городского поселения. Из администрации Всеволожского муниципального района, по словам активистки, пришёл ответ, что земля, на которой Сергей Атаманчук ведет строительство, находится в муниципальной, а не частной собственности. Однако, отметила Ирина Андрианова, в администрации не уточнили, делается ли что-то для прекращения незаконного строительства. Кроме того, «Сергей Атаманчук является председателем СНТ «Защита» и его кабинет находится в администрации рядом с кабинетом главы администрации Всеволожского муниципального района Андреем Низовским, они находятся, вероятно, в приятельских отношениях», — отметила Ирина Андрианова.

Администрация в курсе и судится

В администрации Всеволожского муниципального района подтвердили, что земля, о которой говорят активисты действительно занята незаконно и отметили, что у него есть четыре договора о праве собственности на земельные участки рядом с озером, а не на берегу. «Сейчас между СНТ «Защита», председателем которого является Сергей Атаманчук, и администрацией Всеволожского муниципального района идёт суд», – рассказали в администрации.

Согласно ФЗ-131 о местном самоуправлении, отметили в администрации Всеволожского муниципального района, вопросы незаконного строительства и самовольных построек входят в полномочия администрации первого уровня, то есть Токсовского городского поселения.

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