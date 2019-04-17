Во Фрунзенском районе демонтировали незаконные элементы благоустройства

В назначенные сроки земельный участок освобожден не был Фото: пресс-служба ККИ
В назначенные сроки земельный участок освобожден не был Фото: пресс-служба ККИ

Сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга освободили незаконно занятый земельный участок во Фрунзенском районе. В ходе рейда были демонтированы самовольно размещенные объекты благоустройства.

Специалисты комитета провели обследование земельного участка, расположенного северо-западнее дома №79 литера А на Софийской улице, сообщили в пресс-службе ККИ.

Установлено, что на указанной территории находится пятиэтажное здание, которое находится в частной собственности. По его периметру самовольно разместили ограждения протяжённостью 210 погонных метров: ворота, пост охраны и хозяйственное строение.

Данные объекты благоустройства оборудованы силами АО «Брандт». На огороженную территорию, использующуюся для парковки автотранспорта, нет соответствующих документов. Она включает в себя земельные участки, не обремененные договорными отношениями.

Землепользователя уведомили о необходимости добровольно освободить самовольно занятую территорию. Однако элементы благоустройства ликвидированы не были.

Вчера, 16 апреля, сотрудники ККИ и подведомственной организации приступили к освобождению незаконно занятого земельного участка.

Компанию привлекли к административной ответственности и назначили наказание в виде выплаты штрафа в размере 50 тыс. рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в центре Петербурга демонтировали кирпичный самострой.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
ККИ комитет по контролю за имуществом освобождение земельных участков софийская улица спб
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