Из-за разбитых стекол храма в Киришах возбудили дело

Задержанный мужчина, вероятно, находился в состоянии алкогольного опьянения.
В отношении мужчины, задержанного за хулиганство на территории храма в Киришах, возбудили уголовное дело, сообщила Gazeta.sPb официальный представитель МВД РФ Ирина Волк 20 мая.
По данным полиции Ленобласти, мужчина разбил деревянной палкой два стекла и повредил входную дверь храма Рождества Пресвятой Богородицы. Его задержали сотрудники Росгвардии. Сейчас он находится в медучреждении. Предполагается, что он был пьян.
По статье о хулиганстве можно получить от 300 до 500 тысяч рублей штрафа, исправительные работы, а особо тяжелых случаях — лишение свободы на срок до 5 лет.
Храм на улице Строителей построили в 1996 году, он рассчитан на 500 человек.
Ранее Gazeta.sPb сообщила, что в Екатеринбурге приостановили строительство храма.