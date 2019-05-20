Из-за разбитых стекол храма в Киришах возбудили дело

Храм построили в 1996 году, он рассчитан на 500 человек. Фото: Яндекс.Панорама.

Храм построили в 1996 году, он рассчитан на 500 человек. Фото: Яндекс.Панорама.

Задержанный мужчина, вероятно, находился в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении мужчины, задержанного за хулиганство на территории храма в Киришах, возбудили уголовное дело, сообщила Gazeta.sPb официальный представитель МВД РФ Ирина Волк 20 мая.

По данным полиции Ленобласти, мужчина разбил деревянной палкой два стекла и повредил входную дверь храма Рождества Пресвятой Богородицы. Его задержали сотрудники Росгвардии. Сейчас он находится в медучреждении. Предполагается, что он был пьян.

По статье о хулиганстве можно получить от 300 до 500 тысяч рублей штрафа, исправительные работы, а особо тяжелых случаях — лишение свободы на срок до 5 лет.

Храм на улице Строителей построили в 1996 году, он рассчитан на 500 человек.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что в Екатеринбурге приостановили строительство храма.