За хранение наркотиков в арендованном автомобиле жителю Невского района грозит “юбилей” в колонии

На начальном этапе расследования мужчина утверждал, что запрещённые вещества ему подкинули.

Однако после предоставленных следствием доказательств его вина была установлено. Об этом сегодня сообщает прокуратура Петербурга. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. Дело обвиняемого направлено в суд Невского района.

Согласно следствию, мужчина хранил в арендованном автомобиле наркотические вещества. Но не для цели сбыта, а для личного употребления. После обысков под обшивкой салона арендуемого автомобиля нашли гашиш массой 14,34 грамм и вещество, содержащее психотропное вещество амфетамин массой 1,85 грамм.

В начале обвиняемый утверждал, что наркотики ему подкинул и путем психологического воздействия заставили признать вину.

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