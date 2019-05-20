Пьяного пешехода госпитализировали после ДТП на Обводном в состоянии церебральной комы и шока

Пострадавший пытался перебежать проезжую часть в неположенном месте.

Дорожная авария произошла 20 мая около 02:45 на набережной Обводного канала в Адмиралтейском районе Петербурга. Об этом сообщают в ОГИБДД по Адмиралтейскому району.

Инцидент произошел возле дома 124. Пешеход был пьян и пытался перебежать дорогу, но не успел добежать. Его сбил водитель 1996 года рождения, который находился за рулем автомобиля Ford Focus.

Пешеход получил серьезные травмы. Его госпитализировали в тяжёлом состоянии. Врачи диагностировали у пострадавшего церебральную кому и шок II степени. Ранее Gazeta.SPb сообщала, что таксист сбил женщину с двумя детьми на проспекте Медиков.