Таксист сбил женщину с двумя детьми на проспекте Медиков

Водитель «Яндекс-такси» сбил женщину с двумя детьми, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Маленького ребенка, который был в коляске, доставили в больницу.

Известно, что инцидент произошел недалеко от дома 10 по проспекту Медиков. Водитель «Яндекс-такси» совершил наезд на женщину с двумя детьми. Отметим, что одному из них было всего 2 года и он находился в коляске.

В правоохранительных органах сообщают, что дорожно-транспортное происшествие произошло около двух часов дня 20 мая. Известно также, что в момент аварии женщина переходила дорогу по пешеходному переходу.

В результате ДТП пострадал 2-летний ребенок, в настоящий момент он госпитализирован. Врачи оценивают его состояние, как средней тяжести. В настоящий момент выясняются подробности случившегося.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на проспекте Королёва троллейбус врезался в грузовик, пострадал пенсионер.