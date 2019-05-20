На проспекте Королёва троллейбус врезался в грузовик, пострадал пенсионер

Передняя часть троллейбуса сильно повреждена. Фото: ЧП и ДТП Санкт-Петербург / ВК
Передняя часть троллейбуса сильно повреждена. Фото: ЧП и ДТП Санкт-Петербург / ВК

При столкновении грузового автомобиля, принадлежащего мясокомбинату, и троллейбуса, пострадал пассажир. Пенсионер рассек голову.

В понедельник, 20 мая в Петербурге произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и общественного транспорта. Об этом сообщают очевидцы в группе ВКонтакте.

— На остановке у перекрёстка улицы Маршала Новикова и проспекта Королёва произошло ДТП. Водитель Великолукского мясокомбината, выезжая с парковки, не пропустил троллейбус, — комментирует пользователь в интернете, увидевший аварию.

Горэлектротранса сообщает, что в Приморском районе Санкт-Петербурга около 11 часов дня рядом с домом № 29 по проспекту Королёва перед троллейбусом № 50 очень резко затормозила грузовая машина — водителю общественного транспорта не удалось избежать столкновения. В результате инцидента один из пассажиров ударился о поручень и рассек голову. Известно, что от поездки в медучреждение он отказался, но бригада скорой помощи все равно была вызвана.

— 73-летний мужчина получил травмы средней степени тяжести, — сообщают в УГИБДД.

Также сообщается, что у троллейбуса остались повреждения в передней части. На некоторое время движение автотранспорта по проспекту было ограничено.

Сейчас по факту аварии правоохранительными органами ведется проверка. Устанавливаются обстоятельства случившегося.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Кировском районе в аварии пострадал ребенок.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
авария дтп петербург приморский район проспект королева троллейбус
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Активиста наказали штрафом в 100 тысяч за выбитый зуб полицейского
Токсовцы спилили незаконный забор на берегу Лассылампи: администрация ...
Объект культурного наследия переделали под “Магнит”
Кокорин сидит с украинцем, а Мамаев дружит с афроамериканцем
За неделю с улиц Петербурга 900 рабочих убрали более 3 тысяч тонн мусора
Мороженое помещает движению машин в центре Петербурга
Ученые рассказали, как появились Бермудские острова
Эллиас Петтерссон назвал имена великих российских хоккеистов