На проспекте Королёва троллейбус врезался в грузовик, пострадал пенсионер

При столкновении грузового автомобиля, принадлежащего мясокомбинату, и троллейбуса, пострадал пассажир. Пенсионер рассек голову.

В понедельник, 20 мая в Петербурге произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и общественного транспорта. Об этом сообщают очевидцы в группе ВКонтакте.

— На остановке у перекрёстка улицы Маршала Новикова и проспекта Королёва произошло ДТП. Водитель Великолукского мясокомбината, выезжая с парковки, не пропустил троллейбус, — комментирует пользователь в интернете, увидевший аварию.

Горэлектротранса сообщает, что в Приморском районе Санкт-Петербурга около 11 часов дня рядом с домом № 29 по проспекту Королёва перед троллейбусом № 50 очень резко затормозила грузовая машина — водителю общественного транспорта не удалось избежать столкновения. В результате инцидента один из пассажиров ударился о поручень и рассек голову. Известно, что от поездки в медучреждение он отказался, но бригада скорой помощи все равно была вызвана.

— 73-летний мужчина получил травмы средней степени тяжести, — сообщают в УГИБДД.

Также сообщается, что у троллейбуса остались повреждения в передней части. На некоторое время движение автотранспорта по проспекту было ограничено.

Сейчас по факту аварии правоохранительными органами ведется проверка. Устанавливаются обстоятельства случившегося.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Кировском районе в аварии пострадал ребенок.