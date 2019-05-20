Очевидцы: В Янино сгоревшую бытовку подожгли местные школьники

Пожар в посёлке городского типа во Всеволожском районе Ленинградской области произошел вечером 20 мая.

Строительная бытовка, расположенная возле жилых домов, выгорела полностью. Об этом сообщают очевидцы события в социальной сети “ВКонтакте”. По словам местных жителей, к происшествию причастны подростки.

“В Янино за проблемной стройкой су-155 сгорела строительная бытовка, которую подожгли школьники”, — пишут очевидцы.

На место происшествия приехали пожарные. Очаг возгорания был ликвидирован спустя некоторое время. Информации о пострадавших пока нет.

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