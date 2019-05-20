На озере Пюхяярви в Финляндии во время прогулки с друзьями на лодке утонул россиянин

В посольстве также подтвердили факт смерти. Фото: https://pixabay.com
В посольстве также подтвердили факт смерти. Фото: https://pixabay.com

Инцидент произошел в воскресенье на востоке соседнего государства.

В гребной лодке находились трое человек и в какой-то момент она перевернулась. Двое успели доплыть до берега. Об этом сообщают “РИА. Новости” со ссылкой на финскую полицию.

По подтверждённой информации, мужчина утонул в Китэе на озере Пюхяярви. Все находившиеся в лодке были гражданами России. Прибывшие на место спасатели достали уже мертвое тело 58-летнего россиянина.

В посольстве также подтвердили факт смерти. Там также сообщили, что родственники погибшего уже в курсе происшествия и буду проведены все необходимые процедуры.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Путин помиловал жителя Гатчины, осужденного за убийство пенсионерки.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
происшествие россияне финляндия
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