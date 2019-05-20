Путин помиловал жителя Гатчины, осужденного за убийство пенсионерки

Указ президента вступает в силу через 10 дней с момента его опубликования. Фото: https://pixabay.com

Указ президента вступает в силу через 10 дней с момента его опубликования. Фото: https://pixabay.com

По версии следствия, мужчина нанес погибшей несколько ударов по телу и лицу, а после начал душить пожилую женщину.

Инцидент произошел еще в 2016 году, однако сегодня, согласно официальной информации, размещенной на портале правовой информации, президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании жителя Гатчины Владилена Литвинова. Об этом сообщает телеканал “78”.

Мужчину осудили в июле 2017 года. Суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы. Он должен был отбывать наказание в колонии строго режима за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего за собой смерть.

Согласно информации следствия, мужчина ухаживал за пожилой женщиной и проживал с ней. В ночь происшествия, по словам обвиняемого, пенсионерка начала бредить и разозлила его. Тогда он сдавил ей шею, но осознав, что старушка умирает, он начал делать ей искусственное дыхание, что и привело к полученным травмам.

Также подсудимый сообщал следствию, что пожилая женщина несколько раз в день смерти падала с кровати.

Указ президента вступает в силу через 10 дней с момента его опубликования.

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