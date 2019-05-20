Участник акции “Забег.РФ” в Петербурге умер после полумарафона

В медицинском учреждении за жизнь участника полумарафона боролись около часа. Фото: https://vk.com/zabegrf

В медицинском учреждении за жизнь участника полумарафона боролись около часа. Фото: https://vk.com/zabegrf

Подобный инцидент произошел в рамках той же акции и в Москве.

Мужчину в Петербурге госпитализировали 19 мая. Он был участником полумарафона, который был приурочен к всероссийской акции “Забег.РФ”. Мужчине было 32 года.

Его госпитализировали после того, как он упал и получил закрытую черепно-мозговую травму головы и сотрясение. Об этом сообщают организаторы полумарафона. В медицинском учреждении за жизнь участника полумарафона боролись около часа, но мужчину спасти не удалось.

“32-летний спортсмен бежал дистанцию в 21,1 км и на финише почувствовал себя плохо. Дежурившие на маршруте врачи скорой помощи пытались спасти молодого человека и немедленно доставили его в больницу. К сожалению, помочь Алексею не смогли. Он умер в больнице”, — сообщили организаторы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Москве участник полумарафона умер по время прохождения дистанции. По предварительной версии, у мужчины была острая сердечная недостаточность. Ему был 51 год.