На Витебском проспекте водитель Lexus повредил конечности из-за открытого люка

Также серьёзные повреждения получила и машина.
О дорожно-транспортном происшествии на Витебском проспекте в районе КАД сообщают очевидцы события в социальной сети “ВКонтакте”. Очевидцы пишут, что авария произошла около 23:00 20 мая. Водитель иномарки наехал на открытый дорожный люк.
В результате такого препятствия у машины вырвало рулевые тяги и защиту картера. Часть деталей машины разлетелась по проезжей части. Водитель ехал со скоростью 80 км/ч, пишут очевидцы.
“Судя по характеру повреждений авто, чугунный люк встал под двигателем вертикально, так как был сдвинут до аварии проезжающим транспортом”, — сообщают свидетели аварии.
Водитель смог справиться с управлением, но получил травмы конечностей. На место происшествия приезжала скорая помощь.
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