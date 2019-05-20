В Кракове женщина родила шестерняшек

Все младенцы помещены в инкубаторы.

Такое в Польше произошло впервые, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал TVN24.

Женщина родила четырех девочек и двоих мальчиков. Жительница Кракова после родов чувствует себя нормально, сообщает телеканал. Новорожденные появились на свет в Университетской больнице.

Все младенцы сразу же после появления на свет были помещены в инкубаторы, поскольку каждый из них весит около 1 килограмма.

Как сообщили медицинском учреждении, это первый случай рождения в Польше сразу шестерых детей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что СК планирует разобраться с отменой уголовного дела против женщины, оставившей дочь в поликлинике.