СК планирует разобраться с отменой уголовного дела против женщины, оставившей дочь в поликлинике

Следственный комитет не согласился с решением прокуратуры и направил жалобу в вывшее поднадзорное ведомство. Фото: https://wylsa.com

Следственный комитет не согласился с решением прокуратуры и направил жалобу в вывшее поднадзорное ведомство. Фото: https://wylsa.com

Инцидент произошел в Москве. Молодая пара решила, что дочь им будет мешать и оставила в медучреждении.

Ранее прокуратура не стала возбуждать уголовное дело в отношении Марии Рудницкой, которая решила вместе со своим сожителем странным образом избавиться от дочери. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Главного следственного управления СК по Москве Юлию Иванову.

Следственный комитет не согласился с решением прокуратуры и направил жалобу в высшее поднадзорное ведомство.

Следствие полагает, что женщина и ее 27-летний сожитель решили, что ребенок будет им мешать и 16 мая забрали девочку от родственницы, отвезли ее в поликлинику на севере Москвы и бросили там одну.

У следствия есть все основания полагать, что пара специально создала условия, которые могли привести в неизгладимым последствиям для ребенка.

Следствие продолжается, уголовное дело было возбуждено.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Москве женщина бросила дочку в поликлинике.