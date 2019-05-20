В садоводстве “Автомобилист” тушили крупный пожар

Возгорание произошло в одноэтажном доме. Спасатели ликвидировали пожар около часа.

Как сообщают сотрудники ГУ МЧС по Ленинградской области, сообщение о пожаре на пульт спасателей поступило около 21:36 20 мая. Сообщалось, что в СНТ “Автомобилист” Всеволожского района Ленобласти горит дом.

На место происшествия прибыли пожарные в составе — 8 человек и две единицы техники. Огнеборцы тушили пожар, который произошел в одноэтажном доме. Пламя распространилось на 72 квадратных метра.

Пламя и очаг возгорания удалось ликвидировать к 22:33, сообщают в ГУ МЧС по Ленобласти.

Информация о пострадавших уточняется. Также дознание по пожару ведёт отдел надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского района.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что очевидцы сообщили, что в Янино сгоревшую бытовку подожгли местные школьники.