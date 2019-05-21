Забравшийся на Эйфелеву башню мужчина после многочасовых переговоров сдался полиции

На место прибыли спасатели и полицейские, которые обучены работать на таком объекте. Фото: https://www.instagram.com

На место прибыли спасатели и полицейские, которые обучены работать на таком объекте. Фото: https://www.instagram.com

Инцидент произошел накануне днем. Мужчина забрался на самый верх популярной достопримечательности.

Мотивы мужчины пока не сообщаются. Известно, что ему 40 лет. Инцидент произошел 20 мая около 16:30 (мск). Он был одет во все черное и ему удалось преодолеть все ограждения на пути к самому верху.

Мужчина находился на высоте около 300 м, сообщает ТАСС. На место прибыли спасатели и полицейские, которые обучены работать на таком объекте. Двое спасателей, сообщает издание, спустившись со смотровой площадки на веревках, начали переговоры с мужчиной, которые затянулись на много часов.

Когда на улице уже стемнело, мужчина согласился спуститься вниз.

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