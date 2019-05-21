Nissan на огромной скорости влетел на пешеходную зону возле “Бухарестской” и чуть не сбил пешехода (видео)

Мужчина успел отскочить в сторону, чем и спас себе жизнь.

Только быстрая реакция и дорожный знак помешали произойти серьезному ДТП с последствиями. Инцидент произошел на пересечении улиц Бухарестской и Салова 20 мая днем.

Инцидент зафиксировали на видеорегистратор. На видео можно наблюдать, как иномарка на огромной скорости пытается пролететь перекресток, не справляется с управлением и вылетает на “островок безопасности”. В этот момент на зеленый сигнал светофора проходил мужчина.

Машину затормозил дорожный знак, а пешеход успел отбежать назад.

Информации о состоянии водителя пока нет. На место оперативно прибыли сотрудники ДПС, так как проезжали в момент ДТП мимо.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Витебском проспекте водитель Lexus повредил конечности из-за открытого люка.

Видео: https://vk.com/spb_today